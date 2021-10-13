Koltuk değnekli görüntüsü ile yürek burkan küçük Muhammed protez bacağa kavuştu - Haberler
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Koltuk değnekli görüntüsü ile yürek burkan küçük Muhammed protez bacağa kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Koltuk değnekli görüntüsü ile yürek burkan küçük Muhammed protez bacağa kavuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, Kızıltepe Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle protez bacağa kavuştu.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, Kızıltepe Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle protez bacağa kavuştu.

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından itibaren kesilen Muhammed'in protez ihtiyacı Kızıltepe Kaymakamlığı ve hayırseverler tarafından karşılandı. Muhammed'in sokakta koltuk değneğiyle koşmaya çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Kızıltepe Kaymakamlığı ve bir hayırsever harekete geçmişti. Protez ayağına kavuşan Muhammed'in tedavisi için yapılması gereken her ne varsa yapacaklarını belirten Kaymakam Hüseyin Çam, "Muhammed'in geçen hafta sosyal medyaya koltuk değneği ile görüntüsü yansımıştı. Bu görüntü hem bizleri hem sivil toplum kuruluşlarımızı hem de tüm Türkiye'yi bir noktada birleştirdi. Bizlerde hemen Muhammed'in ailesine ulaştık. Kızıltepe Yetimler Derneğimiz, hayırsever vatandaşlarımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz ile beraber Muhammed'in ailesine ulaştık. Hayırseverlerimiz ile birlikte Muhammed'e ilk protez bacağının ekipmanları geldi. Bugünden itibaren koltuk değneğine bağımlı olmaksızın yürümeye başladı. Protez bacağına olan adaptasyon sürecini kısa zamanda atlatacaktır. Muhammed ilk defa koltuk değneksiz bugün yürüdü. Muhammed bugün her iki ayağına da ayakkabısını giydi. Ayakkabı giymenin mutluluğunu yaşadı. Küçük Muhammed'in kuzeni Diyadin de gelişim geriliği nedeniyle ayağında sorun yaşamakta. Tedavisi için yapılması gereken her ne varsa yapacağız. Onunda da tıpkı Muhammed gibi koşacağı günleri göreceğiz" dedi. - MARDİN

Koltuk değnekli görüntüsü ile yürek burkan küçük Muhammed protez bacağa kavuştu

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Haber: Koltuk değnekli görüntüsü ile yürek burkan küçük Muhammed protez bacağa kavuştu - Haberler
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