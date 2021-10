Kolombiya'nın kahve bölgesi Manizales, doğası ve tarihi yerleriyle ziyaretçilerini etkiliyor

Kolombiya'nın kahve bölgesi Manizales, dağlık manzaralarıyla birlikte zengin ekosistemiyle turistlerin dikkatini çekiyor. Kahve üretiminde büyük paya sahip olan Manizales şehri dağlık bölge olan Andes dağlarının batısındaki Caldas bölgesinde yer alıyor.

Kolombiya'nın en yüksek bazilikası olan Manizales Katedrali (Cathedral Basilica of Our Lady of Rosary) 70 vitray penceresi ve 360 derecelik şehir manzarası sunan kulesiyle turistlerin ilgi odağı oluyor. Şehrin sembollerinden biri olan ve heykeltıraş Luis Guillermo Vallejo Vargas tarafından tasarlanan yaklaşık 25 tonluk "Sömürgeci anıtı", anahtar ve bozuk para toplama kampanyasında biriktirilen materyal kullanılarak 1997-2002 yılları arasında inşa edildi.