Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu satıcısı Otoniel yakalandı

Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dairo Antonio Úsuga yakalandı.

Dairo Antonio Úsuga veya bilinen ismiyle Otoniel, Kolombiya Hava Kuvvetlerinin, polis ekiplerinin ve Ordunun dün gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı. Otoniel, Kolombiya'nın bir numaralı uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri olarak tanınıyor. Cumhurbaşkanı Ivan Duque, yayınladığı görüntülü mesajda, "Bu ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan yüzyılın en büyük darbesidir. Bu darbe sadece Pablo Escobar'ın 1990'lardaki düşüşüyle karşılaştırılabilir" sözlerine yer verdi.

Operasyonun ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Otoniel'in Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Panama sınırının yakınında bulunan sığınağında yakalandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı bir polisin operasyon sırasında hayatını kaybettiğini de açıkladı. ABD, Otoniel'in başına 5 milyon dolar ödül koyarken, Kolombiya hükümeti Otoniel hakkında bilgi veren kişilere 800 bin dolar vereceğini duyurmuştu.

Kardeşi 10 yıl önce polis tarafından yakalandı

Otoniel'in kardeşi yaklaşık 10 yıl önce bir yılbaşı partisine yapılan baskında polis tarafından öldürülmüş, Otoniel bu olay sonrası 'Usuga Klanı' olarak bilinen 'Körfez Klanı'nın başına geçmişti. Kolombiya güvenlik güçleri, çeteyi ülkenin en güçlü suç örgütü olarak nitelendirirken, ABD'li yetkililer çeteyi "ağır silahlı ve son derece şiddetli" olarak nitelendirdi.

Birçok ilde faaliyet gösteren ve geniş uluslararası bağlantıları bulunan bin 800 kişilik silahlı çete, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, yasa dışı altın madenciliği ve gasp işleriyle uğraşıyor.

Birçok suçtan yargılanacak

Otoniel şu an, ABD'ye kokain sevkiyatı göndermek, polis memurlarını öldürmek ve çocukları çalıştırmak dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. 2009 yılında ABD'de hakkında soruşturma başlatılan Otoniel'in New York'ta mahkemeye çıkabilmesi için iade edilebileceği de konuşuluyor. - BOGOTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri