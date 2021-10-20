Tartışma büyüdü, bir aile parçalandı! Eline bıçak alan kadın, kocasının katili oldu - Haberler
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Tartışma büyüdü, bir aile parçalandı! Eline bıçak alan kadın, kocasının katili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Katil zanlısı kadın kısa sürede polis ekiplere tarafından gözaltına alındı.

Dün gece 23.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, Osman Efeoğulları (68) ve eşi Öznur Efeoğulları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla yaralandı. Yaralı Osman Efeoğulları, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINDA

Öznur Efeoğlulları ise polis tarafından gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşlı adamın cansız bedeni önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Osman Efeoğulları'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

Tartışma büyüdü, bir aile parçalandı! Eline bıçak alan kadın, kocasının katili oldu
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