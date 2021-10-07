Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Uyarlama mı, hangi kitap? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Uyarlama mı, hangi kitap? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Uyarlama mı, hangi kitap? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TV kanallarında zaman zaman diziler olmadığında yerli ve yabancı film yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek filmlerden birisi de Kocan Kadar Konuş oldu. Kocan Kadar Konuş filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Kocan Kadar Konuş film oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte film hakkında bilgiler...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Kocan Kadar Konuş filmi bugün 7 Ekim Perşembe 2021 tarihinde akşam saat 20:00 ' da Star TV'de ekranlara gelecek.

Kocan Kadar Konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun yazmış olduğu bir kitaptır. Kitabın ilk yayınlanma tarihi 2014'tür. Aynı isimde Kocan Kadar Konuş ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmleri mevcuttur.

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Gül Arıcı - Tuğçe

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Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

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Haber: Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Uyarlama mı, hangi kitap? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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