Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Uyarlama mı, hangi kitap? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

KOCAN KADAR KONUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocan Kadar Konuş filmi bugün 7 Ekim Perşembe 2021 tarihinde akşam saat 20:00 ' da Star TV'de ekranlara gelecek.

KOCAN KADAR KONUŞ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAP?

Kocan Kadar Konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun yazmış olduğu bir kitaptır. Kitabın ilk yayınlanma tarihi 2014'tür. Aynı isimde Kocan Kadar Konuş ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmleri mevcuttur.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

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Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

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