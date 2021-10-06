'Kocam parası için öldürüldü'

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, tartıştığı 20 yıllık galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden 2 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Demir'in (47) tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Demir, savunmasında, Urey'in yaralandığının farkında olmadığını öne sürdü. Sevim Ürey ise eşinin parası için öldürüldüğünü iddia etti.

Olay, 28 Haziran'da, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 kez bıçaklayarak kaçtı. Urey, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Demir, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Demir, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, sanık Ömer Demir'in tutuklunun halinin devamına karar verilerek ertelendi.