'Kocam parası için öldürüldü' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Kocam parası için öldürüldü'

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
'Kocam parası için öldürüldü'

ANTALYA'da, tartıştığı 20 yıllık galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden 2 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Demir'in (47) tutuklu yargılanmasına başlandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, tartıştığı 20 yıllık galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden 2 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Demir'in (47) tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Demir, savunmasında, Urey'in yaralandığının farkında olmadığını öne sürdü. Sevim Ürey ise eşinin parası için öldürüldüğünü iddia etti.

Olay, 28 Haziran'da, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 kez bıçaklayarak kaçtı. Urey, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Demir, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Demir, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'YARALANDIĞININ FARKINDA DEĞİLDİM'

Sanık Ömer Demir, savunmasında, "Üzeyir, olay günü yanıma bir araçla geldi. Araçta Üzeyir, halamın kızı E.T. ile bir bayan vardı. Dışarıdayken araç içindeki E.T. onun dedikodusunu yaptığımı iddia etti. Ben de E.T. ile konuşmak için araca bindim ama Üzeyir bana 'Gerek kalmadı, sen in' deyince indim. Bir süre sonra E.T.'yi arayarak, 'Senin hakkında ne dedikodu yapmışım? Kafama takıldı. Kim sana böyle bir şey söyledi' dedim. Bunun üzerine E.T. mikrofonu açarak, Üzeyir'in söylediğini belirtti. Ben de E.T.'nin yanındaki Üzeyir'e 'Ben ne zaman böyle bir şey söyledim?' dedim. O bana küfretti, ben de ona küfrettim. O da 'Geliyorum yanına' dedi. Ben de 'Gel' dedim. 2 dakika sonra Üzeyir aracıyla geldi. Ben de tahta saplı bıçağı alarak yanına gittim. Tartıştık. Birbirimize küfrettikten sonra kavgaya tutuştuk. Beraber yere düştük sonra birlikte kalktık. Üzeyir, geri geri adım attı, yere düştü. Onun yaralandığının farkında bile değildim. Üzeyir'e bıçakla doğrudan saldırmadım" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Şikayetçi Sevim Urey ise Üzeyir'in eşi olduğunu belirterek, "Eşimin son zamanda hisseli bir taşınmazı satmış olması ve parası bulunması sebebiyle sanık tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. İsmi geçen herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, sanık Ömer Demir'in tutuklunun halinin devamına karar verilerek ertelendi.


'Kocam parası için öldürüldü'

'Kocam parası için öldürüldü'

'Kocam parası için öldürüldü'

'Kocam parası için öldürüldü'

'Kocam parası için öldürüldü'

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hazal Kaya Pınar Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Kocam parası için öldürüldü' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:37:27. #1.12#