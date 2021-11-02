Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu başına saçma isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı bir iş yerine pompalı tüfekle dışarıdan açılan ateş sonucu başına saçma isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak'ta bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti.

Başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

Son dakika haberi: Pompalı tüfekle ateş açılan iş yerindeki bir kişi başından yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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