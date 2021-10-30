Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması
AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel
Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.
Gebze gar sahası içerisinde dün yedek bekleyen boş yolcu treninin manevra sırasında hareket ederek raydan çıkan 2 vagonunu kaldırma çalışmaları tamamlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, vagonların çekilmesinin ardından hasar gören elektrik hatlarını besleyen direkler ile rayları yeniliyor.
Çalışmalar nedeniyle demir yolunda ulaşım tek hattan sağlanıyor.