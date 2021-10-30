Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması - Haberler
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Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.

Gebze gar sahası içerisinde dün yedek bekleyen boş yolcu treninin manevra sırasında hareket ederek raydan çıkan 2 vagonunu kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, vagonların çekilmesinin ardından hasar gören elektrik hatlarını besleyen direkler ile rayları yeniliyor.

Çalışmalar nedeniyle demir yolunda ulaşım tek hattan sağlanıyor.

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

Boş yolcu treninin raydan çıkması - Rayların yenilenme çalışması

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri
Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

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