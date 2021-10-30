KLÜ'de yabancı öğrencilere yönelik uyum buluşması etkinliği düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik uyum buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, Uluslararası Göç Örgütü Proje Koordinatörü Kemal Pehlivanlı ve öğrenciler katıldı.

Çağlar, konuşmasında, Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla yoğun göç alan bir ülke olduğunu, önümüzdeki süreçte de bölgesel gelişmelere bağlı olarak göçün devam edebileceğini söyledi.

Kırklareli İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından yabancı uyrukluların yasal statüleri, oturma izni süreçleri ve iş piyasasına erişimleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından da yabancı uyruklulara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

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