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KLASİK CAZ İLE TÜRKÜLER GOLDEN HORN BRASS KONSERİNDE BİRLEŞTİ

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KLASİK CAZ İLE TÜRKÜLER GOLDEN HORN BRASS KONSERİNDE BİRLEŞTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Cuma akşamları sanatseverleri klasik müzikle bir araya getirdiği bir araya getirdiği Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlediği konserler bu hafta Golden Horn Brass'ı ağırladı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Cuma akşamları sanatseverleri klasik müzikle bir araya getirdiği bir araya getirdiği Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlediği konserler bu hafta Golden Horn Brass'ı ağırladı.

Türkiye'nin ilk ve uzun soluklu bakır nefesli beşlisi grubu olan Golden Horn Brass klasik caz ile türküleri birleştirdiği repertuvarı ile Eskişehirliler ile buluştu. Geçtiğimiz hafta "Sihirli Flüt" ile sezon açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konserleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Saray'ında sahne alan Golden Horn Brass grubu, Zeytinyağlı Yiyemem Aman, Çay Elinden Öteye gibi Anadolu türkülerini kendi üsluplarında yorumladı. Trompet sanatçıları Julian ve Renato Lupu, korno sanatçısı Begüm Gökmen, trombon sanatçısı Emre Berbergil ile tuba sanatçısı Sinan Şirin'den oluşan Golden Horn Brass, Anadolu ezgileri ile batı müziğini sentezleyen tarzlarıyla Eskişehirlilerden büyük beğeni topladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in kuliste buluştuğu sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan sahnede tebrik ederek, plaketlerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 15 Ekim Cuma Günü saat 20. 00'de Nil Venditti'nin yönetiminde solist Gökhan Aybulus'u ağırlayacak. Beethoven'in 250. Doğum Yılı Konseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Saray'ında gerçekleştirilecek. Konserlerde aşı ve PCR testi kurallarının uygulanacağını hatırlatan yetkililer, gişelerden ve www. biletinial. com üzerinden biletlerin alınabileceğini belirttiler.

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Haber: KLASİK CAZ İLE TÜRKÜLER GOLDEN HORN BRASS KONSERİNDE BİRLEŞTİ - Haberler
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