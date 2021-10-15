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KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ekim'de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne'de mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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