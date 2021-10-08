Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

Geçtiğimiz 10 Şubat'ta Fatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu.

ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre 2 çocuklu Gürler çifti, kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün İstanbul Adliyesi 40. 'Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak.

EVE GERİ DÖNÜP FERYAT ETMİŞ

Duruşma öncesi Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

10 Şubat günü yeğeni Emine Nur'un doğum günü olduğunu belirten Yonca Yıldız "Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde annesi babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" dedi.

"BU NASIL BİR SOĞUKKANLILIK?"

Olay gününü anlatan Yonca Yıldız "Mahmut eniştem bizi aradı. 'Melek evde yok. Çocukları evde bırakmış gitmiş' diye. Biz gittik. O da geldi. Kamera görüntülerinde de önce eve koşarak hızlı adımlarla gidiyor. Sonra sakin sakin çıkıyor. Sonra işe gidiyor. Bize 'Melek yok' diye telefon açıyor.' Kızımızın doğum günü belki pasta almaya gitmiştir' diyor. Ancak, kimse ablamın evden çıktığını görmemiş. Tefecilerle de işi oluyordu. 'Acaba tefeciler mi yaptı dedik. Bilmiyorum' dedi. Sonar bodruma indik. Kömürlükte ablamın cesediyle karşılaştık. O da ablamın cesedi başında ah vah ediyordu. Bu nasıl soğukkanlılık. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANSIN İSTİYORUZ"

Melek'in ailesinin avukatı Şenol Çokgüler, sanık Mahmut Gürler'in eşini kasten öldürme suçundan hakim karşısına çıkacağını söyleyerek "Müebbet hapsi isteniyor. Ama biz ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü sanık daha önce de Melek Hanım'ı boğmaya kalkmış. Bu ikinci teşebbüsü. 10 Şubat'ta ise eşini evinin bodrumundaki kömürlüğüne indirmiş. Önce başını yere vurmuş. Etkisiz hale getirmiş. Sonra boğmuş. Evine 4 dakika mesafedeki iş yerine gidiyor. Sonra gelip, eşini öldürüyor. Kamera görüntülerinden anlaşılıyor eve gelirken üzerinde başka bir kıyafet var. Sonra, boğuşma esnasında üstü başı kan olunca yeniden kıyafetlerini değiştiriyor. Yine kameralarda görünüyor bu kez işe dönerken, başka kıyafetler var üzerinde. Öldürdükten sonra eşinin parmağındaki yüzüğe kadar alıyor. Bileziklerini alıyor. Kuyumcuya gidip, bozduruyor. Kuyumcuda kamera görüntüsü yok ama kuyumcunun ifadesi cinayet günü olaydan yarım saat sonra kuyumcuya gittiğini doğruluyor. Yüzükte isim yazdığı için aile kızlarının yüzüğünü tanıyor" dedi.

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