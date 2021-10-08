Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kızının doğum gününde eşi Melek Güler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldüren Mahmut Gürler, hakim karşısına çıktı. Olay sırasında çiftin çocuklarının da evde olduğu, şahsın karısını boğmadan önce başını yere vurduğu ortaya çıktı. Gürler'in cinayetten sonra ise evine 4 dakika mesafedeki iş yerine gidip üstünü değiştirdiği, daha sonra olay yerine gelip karısının başında feryat ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz 10 Şubat'ta Fatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre 2 çocuklu Gürler çifti, kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti.

Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün İstanbul Adliyesi 40. 'Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.

Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

10 Şubat günü yeğeni Emine Nur'un doğum günü olduğunu belirten Yonca Yıldız "Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde annesi babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" dedi.

Olay gününü anlatan Yonca Yıldız "Mahmut eniştem bizi aradı. 'Melek evde yok. Çocukları evde bırakmış gitmiş' diye. Biz gittik. O da geldi. Kamera görüntülerinde de önce eve koşarak hızlı adımlarla gidiyor. Sonra sakin sakin çıkıyor. Sonra işe gidiyor. Bize 'Melek yok' diye telefon açıyor.' Kızımızın doğum günü belki pasta almaya gitmiştir' diyor. Ancak, kimse ablamın evden çıktığını görmemiş. Tefecilerle de işi oluyordu. 'Acaba tefeciler mi yaptı dedik. Bilmiyorum' dedi. Sonar bodruma indik. Kömürlükte ablamın cesediyle karşılaştık. O da ablamın cesedi başında ah vah ediyordu. Bu nasıl soğukkanlılık. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Melek'in ailesinin avukatı Şenol Çokgüler, sanık Mahmut Gürler'in eşini kasten öldürme suçundan hakim karşısına çıkacağını söyleyerek "Müebbet hapsi isteniyor. Ama biz ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü sanık daha önce de Melek Hanım'ı boğmaya kalkmış. Bu ikinci teşebbüsü. 10 Şubat'ta ise eşini evinin bodrumundaki kömürlüğüne indirmiş. Önce başını yere vurmuş. Etkisiz hale getirmiş. Sonra boğmuş. Evine 4 dakika mesafedeki iş yerine gidiyor. Sonra gelip, eşini öldürüyor. Kamera görüntülerinden anlaşılıyor eve gelirken üzerinde başka bir kıyafet var. Sonra, boğuşma esnasında üstü başı kan olunca yeniden kıyafetlerini değiştiriyor. Yine kameralarda görünüyor bu kez işe dönerken, başka kıyafetler var üzerinde. Öldürdükten sonra eşinin parmağındaki yüzüğe kadar alıyor. Bileziklerini alıyor. Kuyumcuya gidip, bozduruyor. Kuyumcuda kamera görüntüsü yok ama kuyumcunun ifadesi cinayet günü olaydan yarım saat sonra kuyumcuya gittiğini doğruluyor. Yüzükte isim yazdığı için aile kızlarının yüzüğünü tanıyor" dedi.

Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldürdü! Cinayetin detayları kan dondurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:35:13. #1.17#