Kızıltepe'de protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed, okula başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin, protez bacağa kavuşmasının ardından okula başladı.

Muhammed Hüseyin'in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilmiş ve hayatını koltuk değneği ile idame etmek zorunda kalarak eğitim başta olmak üzere çeşitli konularda yaşıtlarından geri kalmıştı. Muhammed'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Muhammed için kaymakamlık ile hayırsever bir vatandaş harekete geçerek protez bacak desteğinde bulunarak protez ayak sağladı. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar yanındaki bir ekiple küçük Muhammed'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Muhammed'e çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ailesiyle görüşülüp evine en yakın okuldaki ana sınıfına başlayan Muhammed, büyük sevinç yaşadı. Sınıf arkadaşlarıyla kaynaşan Muhammed, çeşitli etkinlikler yaparak oyunlar oynadı.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, "2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden Muhammed'in ailesiyle görüşüp okulla tanışmasına vesile olduk. Muhammed'in heyecanına ve sevincine hepimiz ortak olduk. Eğitim camiası olarak her zaman öğrencimizin hep yanında olacağız" dedi.

Muhammed'in babası Sabri Hüseyin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN