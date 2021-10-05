Kızılay Haftası ne zaman? Kızılay Haftası nedir? - Haberler
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Kızılay Haftası ne zaman? Kızılay Haftası nedir?

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Kızılay Haftası ne zaman? Kızılay Haftası nedir?

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal gelişime katkıda bulunmanın amaçlandığı Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay'ı çeşitli projelerle yoksul ve bakıma muhtaç insanlara sağlık yardımı ulaştırmaya çalışıyor. Peki, Kızılay haftası ne zaman?

29 Ekim ile 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenleniyor. Türk Kızılayı tüm şubeleriyle aynı anda düzenlediği etkinliklerle Kızılay Haftasını kutluyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KIZILAY HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN?

Okullarda, Kızılay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara hem dayanışmanın önemi öğretilmeye çalışılıyor hem de toplumsal bilinç kazandırılıyor. Türk Kızılay'ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılıyor. Türkiye genelinde eğitim kurumlarında şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenleniyor.

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