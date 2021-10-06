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kız, aynı koronavirüs servisinde görev yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
kız, aynı koronavirüs servisinde görev yapıyor

BOLU İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Ferda Aksel ve kızı Dr. Doğa Aksel, Covid-19 servisinde birlikte görev yapıyor.

BOLU (DHA) - BOLU İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Ferda Aksel ve kızı Dr. Doğa Aksel, Covid-19 servisinde birlikte görev yapıyor. Anne- kız, koronavirüs hastalarının sağlığına kavuşması için yoğun mesai harcıyor.

Koronavirüs vakalarının arttığı Bolu'da doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, Covid-19 servislerinde canla başla hastaları sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Ferda Aksel de kızı Dr. Doğa Aksel ile birlikte Covid-19 servisinde görev yapıyor. Anne- kız, üzerlerinde tulumla serviste yatan hastaları iyileştirmek için özveriyle çalışıyor. Dr. Doğa Aksel, annesiyle aynı serviste görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğunu belirten Aksel, "Salgın şartlarında yaşamaktan hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki Covid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor fakat kendini koruyan maske ve mesafe kuralına uyan, aşılarını yaptıranlar virüse karşı dayanıklı oluyor. Toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım, maske- mesafe kurallarına uyalım" dedi.


kız, aynı koronavirüs servisinde görev yapıyor

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