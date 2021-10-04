Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı - Haberler
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Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, 3 Ekim'de kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye müdahale etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de Navtex yayımlandı. Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu.

Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu. Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığı'na izinsiz girme teşebbüsünde bulundu.

Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

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Yorumlar (5)
Hek Tor:Ü-üüüüüf, yakinda Hasan Mutlucan"dan türküler calinmaya baslar heryerde, arkadan da Allah"in bir lütfu bu Rumlarin yaptigi denilerek baskin bir secim gelebilir.
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Halil çağrı Çevik:bişe cikmaz sürtüşur dururlar macera aramayin
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ENGİN :uyarmayın hemen batırın rumların kaprisleri ile uğraşmaya değmez. hatta bir gün ansızın kıbrısı komple alalım sorun kökten çözülsün.yoksa bu böyle devam edip gider.
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Haber: Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı - Haberler
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