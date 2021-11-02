Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının topladığı bağışlar ile göğüs estetiği yaptırdı

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in geçtiğimiz günlerde 125 GB boyutundaki Twitch kullanıcı verilerinin sızdırılmasının ardından Twitch Türkiye gündemi epey bir karıştı.

"GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIMAK İÇİN PARA TOPLADI"

Didem Şener'in Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda yayınlanan videonun 1 yıl öncesine, ilk yayın yaptığı zamanlara ait olduğunu söyledi. Didem Şener yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi:

Kist ameliyatı donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye, kıza bak gelmiş estetik ameliyat için para topluyor denir diye böyle bir şey düşünmüştüm.

"EĞLENCE AMAÇLI YAYIN AÇTIĞIM ZAMANLARDANDI"

O videoda görünen, benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamen hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim.

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"SAHTE KİST RAPORU LAZIM"

Didem isimli Twitch yayıncısı yayında yanlışlıkla ekrana Discord uygulamasındaki arkadaşıyla olan mesajlarını gösteriyor ve Didem Şener'in arkadaşıyla aralarında geçen diyaloglarda arkadaşının yazdığı "sahte kist raporu lazım" mesajının gözükmesinin ardından Didem Şener'in kist ameliyatı için topladığı bağışların nereye gittiği konusu gündem oldu.

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