Kırşehir Valisi Akın, öğrencilerin uygulama bahçesinde patates hasadına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesindeki meslek lisesinde oluşturulan uygulama bahçesinde öğrencilerle patates hasadı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait, öğrencilerin öğretmenleri öncülüğünde ürünler yetiştirip eğitim aldıkları uygulama bahçesinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Alpaslan ve Okul Müdürü Türker Korkut'tan uygulama bahçesinde yetiştirilen ürünler ve burada verilen eğitim hakkında bilgi alan Vali Akın, uygulama bahçesini gezerek öğretmenler ve öğrencilerin patates hasadına eşlik etti.

Topraktan çıkarılan patatesleri öğrencilerle torba ve çuvallara dolduran Vali Akın, burada yaptığı açıklamada, okulda verilen eğitimin öğrencilerin üretime yatkın, nitelikli insan olarak yetiştirilmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Amaçlarının öğrencileri bilgili ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde eğitim alanındaki gelişmelere ve bu yönde yürütülen çalışmalara büyük önem veriyoruz. Kaman ilçemizde bulunan Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrencilerimize tarım ve hayvancılık alanlarında önemli eğitimler verilmektedir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kaliteli bir eğitimle kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bütün projeleri destekliyoruz."

Vali Akın, daha sonra okulun tarım, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetleri bölümlerinde incelemelerde bulundu.