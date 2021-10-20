Kırşehir TSO'da sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldığı bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, sınavın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından odanın akademi eğitim salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) belgelendirme sınavının 20-21-22 Ekim tarihlerinde üç gün süreyle Kırşehir TSO binasında gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, ilk gün 15 kişinin sınava katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yazılı ve uygulamalı sınavı kazanarak belge alacakların oda tarafından bilgilendirileceği kaydedildi.