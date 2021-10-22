Kırşehir'de merkez köylerin 12.5 kilometrelik yol yatırımı tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Merkez İlçesi Çadırlıhacıyusuf köyü, Yağmurlubüyükoba köyleri arası, Ulupınar bağlantı yolu ve Kesikköprü köy içi yol yapım çalışması Özel İdaresi tarafından tamamladı.

Yol dolgu ve alt yapı işleri tamamlanan köyleri birbirine bağlayan 5 kilometrelik 1. kat sathi Kaplama asfalt yol yapımı, Ulupınar Köyü ile il bağlantı yolu arasına 6 kilometre 2. kat sathi kaplama asfalt yol yapımı ve Kesikköprü Köy içi 1.5 kilometre 1. kat sathi kaplama asfalt yol yapımı olmak üzere toplamda 12.5 kilometrelik yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yol yapım çalışmalarının planlanan şekilde sürdürüldüğünü aktaran Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "Özel İdare ekiplerimiz tarafından yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan yol yatırımlarımız ile köy yollarımızın vatandaşlarımızın daha güvenilir ve daha kaliteli hale gelmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Amacımız ulaşım konusunda vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesidir" dedi. - KIRŞEHİR

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