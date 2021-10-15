Kırmızı Oda Rezzan kimdir? TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yayınlandığı günler zirvede yer almaya devam ediyor. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan karakteri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İzleyiciler Nihal Yalçın'ın hayat verdiği Rezzan karakteri ile ilgili en çok "Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır.

KIRMIZI ODA REZZAN KİMDİR?

Kırmızı Oda Rezzan, içe kapanık, assosyal bir çocukluk geçirmiş ve yaşadığı olaylar ile büyük travmalar sonrası halüsinasyonlar görmeye başlayan biridir. Anne Nevin ise şizofreni ve titizlik hastalığına sahip ve Rezzan'ın ablasının intihar etmesine sebep olmuştur. Kırmızı Oda Rezzan karakterine son dönemlerde başarılı oyunculuğu ile isminden söz ettiren Nihal Yalçın hayat vermektedir.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. Programda yarattığı tiplemelerin bazıları:

Nahide Ekengil: Türk elektronik-pop müzik şarkıcısı. "Sahibinin Sesi" adında bir elektro-pop şarkısı vardır. 12 yıl önce "Alamazsın Sen Beni" adında halk müziği tarzında bir şarkı yaptığı ortaya çıkmıştır. "Pilates" adında bir elektro-pop şarkısı ve bu şarkının türküsü versiyonu da vardır. Kendinden küçük bir kız kardeşi vardır.

Ayla Tanyürek: İsme göre renk analizi yapmaktadır.

Fahriye Soykır: Türk dizi oyuncusudur. Adana'da çekilen Ayrık Otu adlı dizide oynamıştır. Dizi 13 bölüm stok çekilmiş ancak yayınlanmamıştır.

Şahane Çancı: Hayvan hakları savunucusudur. Kürk kullanımına dikkat çekmek için imitasyon deri kullanmaktadır. "Ayırdı Zor" adında bir albüm de yapmıştır. Prensipte estetik operasyonlara karşıdır.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirmiştir.

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