Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde yeni okul binalarının yapılması planlanan alanlar ile yol yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Büyükkarıştıran beldesinde yeni yapılacak okul alanlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin ve Minsolmaz daha sonra Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ı ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından Bilgin, devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bilgin, eğitimden ulaşıma tüm yatırımların devam ettiğini söyledi.