KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, İğneada beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan, İğneada beldesindeki okulları ziyaret ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Salgın tedbirlerini de inceleyen Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra Yeni ve Deniz mahallelerini gezerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Velilerin talepleri gerçekleştiriliyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, velilerin talepleri doğrultusunda okullardaki çalışmaların başladığını bildirdi.

Belediye ekiplerinin Yıldız Ana Okulu ve Atatürk Ortaokulunda çalışmalarını inceleyen Talay, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Okullardaki eksiklerin giderildiğini ifade eden Talay, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Okullarda ekiplerin çevre düzenlemesi, ahşap oyun alanlarının onarımı ve boyaması, lavabo tamirleri, pota direklerinin bakımı, okul giriş kapılarının bakımı gibi çalışmaların devam ettiğini aktaran Talay, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara yapacağımız yatırım yarınlarımız için kazanımdır. Düşünen, gelişen ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için çalışıyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Hürriyet Mahallesi'ne 16 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Karakaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.