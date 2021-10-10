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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesince cadde ve sokak temizliği yapıldı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesince cadde ve sokak temizliği yapıldı.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik çalışmalarının ardından cadde ve sokakları yıkadı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ilçenin dört bir yanında hummalı temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalışmalarda kepçe ve traktörlerinde kullanıldığını ifade eden Özalp, tüm atıkların ekiplerce toplanırken kaldırım kenarlarında biriken otların temizlediğini belirtti.

İlçenin temizlenmesi için ekiplerin birlikte büyük mücadele verdiğini aktaran Özalp, "Sabahın ilk saatlerinden başlanarak gün içinde planlı ve programlı bir şekilde temizlik çalışmaları yapılıyor. Daha temiz ve daha sağlıklı bir Vize hedefliyoruz. İlçemizde temizlik seferberliğimiz periyodik olarak gerçekleşmektedir. Değerli halkımız için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve üç mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ürünlü köyü, kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi ile Kavaklı beldesinin Celaliye ve Çarşı mahallelerine 13 Ekim Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Ürünlü köyünde 16.30-17.30, Kocahıdır Mahallesi'nde 09.00-13.00, Celaliye ve Çarşı mahallelerinde ise 09.00-14.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, vatandaşların kesinti süresince tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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