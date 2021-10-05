Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oral, merkez birliğin muhasip üyeliğine getirildi - Haberler
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Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oral, merkez birliğin muhasip üyeliğine getirildi

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oral, merkez birliğin muhasip üyeliğine getirildi

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Bülent Oral, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Bülent Oral, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelili olarak merkez yönetime seçilmenin onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Kırklareli olarak Ankara'da daha çok söz sahibi olduklarını ifade eden Oral, sorunların aktarılması ve çözümü konusunda daha aktif rol oynayacağını dile getirdi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine destek veren herkese teşekkür eden Oral, "Merkez birliğimizin 4. olağan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildikten sonra gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında yapılan görev dağılımında Genel Başkanımız Nihat Çelik ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın teveccühü ile muhasip üyeliğe seçildim. Bizlere destek veren tüm il başkanlarıma ve il delege arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oral, merkez birliğin muhasip üyeliğine getirildi - Haberler
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