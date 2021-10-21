Kırklareli Belediyesi ulaşım planını açıkladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, hedeflerinin sorunsuz bir trafik işleyişi, konforlu bir şehir ve karbon salınımını azaltmak olduğunu bildirdi.

Bölükbaşı, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2035 hedefli ulaşım planı hakkında bilgi verdi.

Trafik ve toplu taşıma düzeninde yepyeni bir dönem başlatacaklarını ifade eden Bölükbaşı, yapılacak tespitler ışığında projeler uygulanarak, düzenli bir ulaşım sistemine geçileceğini kaydetti.

Akıllı şehir vizyonu çerçevesinde çalıştıklarını anlatan Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"İlk etapta toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler olacak. İkinci aşamada trafik, kavşak ve yol yenileme projeler hayata geçirilecek. Son olarak modelleme tekniğinden faydalanarak, 2035 yılı hedefiyle farklı kararlar alınacak. Kentimizde hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik ve sürdürülebilir bir sistem kurulacak. Kaliteli hizmeti, asgari ücretlendirme ile sunma hedefindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızla, görüş ve önerilerini öğrenmek için anket yapılacak. Trafik sorunlarını çözmek adına, yeni standartlar belirlenecek. Bisiklet yolu ve yaya yolu uygulamaları arttırılacak. Sahadan topladığımız verileri, çeşitli simülasyonlar ile uygulanabilir hale getireceğiz. Hedeflerimizden birisi de karbon salınımı noktasında duyarlı bir bilinç oluşturmak."

Toplantıya Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, uygulayıcı firma yetkilisi Bekir Ilıcalı, belediye ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.