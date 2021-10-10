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Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 ev yandı, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 ev yandı, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi 4 Sokak'ta başladı. Edinilen bilgiye göre, ikamette başlayan yangın bir anda çevre evlere de sıçradı. Yangının paniğiyle evden çıkmak isterken eşyaların altında kalan 83 yaşındaki Ali Yaran hayatını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederlerken, 1 ev küle dönerken, 2 ev büyük zarar gördü. Korku dolu anların yaşandığı yangında vatandaşlar da yangına müdahaleye destek verdi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 acil ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü
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