Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla buluştu - Haberler
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla buluştu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla buluştu

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce havaya silah atma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da Kovid-19 konularıyla ilgili muhtarlara bilgi verildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların idari hiyerarşinin bir parçası olduğunu belirtti.

Bu tür toplantıların hem daha iyi hizmet verebilmek hem de istişare ile ortak çözümler bulmak açısından önemini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, vatandaşları en doğru bilgiyle donatmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Muhtarların talep ve sorunlarını ilettiği toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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