Kırıkkale'de Kovid-19 tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 20 gündür Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Tuba Altıntop'un (38) durumu ağırlaşınca 2 hafta önce 7 aylık bebeği sezaryenle alındı.

Altıntop, hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Cenaze, öğle vakti Dörtyol Camisi'nde kılınan namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Bir çocuk annesi Altıntop'un hamile olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Sezaryenle alınan bebeğin tedavisi ise sürüyor.