Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Bekmurzayev'den MASİS'e ziyaret - Haberler
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Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Bekmurzayev'den MASİS'e ziyaret

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Bekmurzayev'den MASİS'e ziyaret

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzayev, Maden Sanayii İşverenleri Sendikasını (MASİS) ziyaret etti.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzayev, Maden Sanayii İşverenleri Sendikasını (MASİS) ziyaret etti.

MASİS'den yapılan açıklamaya göre, Kırgız Bakan Bekmurzayev, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, iş insanı Muammer Akkaya ve Ramazan Kaya ile Kırgız yetkililerden oluşan heyet, MASİS Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci tarafından karşılandı.

Ziyarette, MASİS yönetimini en kısa sürede Kırgızistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Bekmurzayev, bakanlık olarak Türk yatırımcılara her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Madencilik alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu ziyaretin ardından, Bakan Bekmurzayev tarafından MASİS Başkanı İlci'ye, Kırgızistan'ın yerel kıyafeti çapan giydirildi ve geleneksel hediyeler sunuldu. İlci ise konuk bakana geleneksel motiflerle süslü el yapımı vazo takdim etti.

Ziyarette, MASİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Doğan, Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ve AB Proje Genel Koordinatörü Ahmet Engin Kuruoğlu da yer aldı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Bekmurzayev'den MASİS'e ziyaret - Haberler
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