Kiralık Aşk Sude kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun oynadığı diziler

Kiralık Aşk Sude kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu Melisa Şenolsun gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması üzerine diziye katılacak isim merak ediliyordu. Melisa Şenolsun sosyal medyada araştırılmakta. Peki, Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun mesleği nedir? Melisa Şenolsun hangi dizilerde oynadı? Melisa Şenolsun hayatı ve biyografisi nedir?

KİRALIK AŞK SUDE KİMDİR?

Bir dönemin merakla takip edilen dizileri arasında yer alan Kiralık Aşk adlı yapımda Sude karakterini Melisa Şenolsun canlandırmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 25 yaşındali genç oyuncu Melisa Şenolsun İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

Babam

Güzelliğin Portresi

Buluşma Noktası

Televizyon;

Tatlı Küçük Yalancılar

Kiralık Aşk

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Nefes Nefese

Menajerimi Ara

Masumlar Apartmanı

Dijital;

Atiye

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