Kilis tava nasıl yapılır? 14 Ekim MasterChef yemekleri! Kilis tava tarifi, malzemeleri nedir?

Kilis tava tarifi, malzemeleri nedir? Kilis tava nasıl yapılır? konuları gündemin merake edilen başlıkları arasında yer aldı. Kilis mutfağına özgü olan bu yemek, Hatay'ın tepsi kebabına benzetilir. Kuzu kıyma, sarımsak, domates, maydanoz gibi malzemelerden yapılan Kilis tava tarifi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kilis mutfağının sevilen yemeklerinden olan Kilis tava tarifi, kuzu eti ile hazırlanır.

KİLİS TAVA MALZEMELERİ

3 kırmızı kapya biberi

1 dal taze sarımsak

4 soğan

1 kilo kuzu zırh kıyması

4 patates

3 domates

3 yeşil biber

Karabiber

Tuz

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

Kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri doğrayın ve mutfak robotundan geçirin.

Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ekleyip yoğurun.

Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine yoğurduğunuz kıymayı düz bir şekilde yayarak yerleştirin.

Kıymanın üzerini; yuvarlak doğradığınız kalan soğanlar, iri jülyen doğradığınız yeşil biber ve yuvarlak doğradığınız domateslerle süsleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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