Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşma yaparak gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden bir grupla karşılaştı.

"İHALEYE KATILAN YOK, MÜTEAHHİTLER KORKUYOR"

Kentsel dönüşüm projesinin bir türlü başlamamasındaki belirsizlikten dolayı evlerine bakım yapamadıklarını ifade eden vatandaşlara Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Arkadaşlara sordum, ihaleye katılan yok. Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı. Hükümete 'Kardeşim fiyat istikrarını sağlayın, ihale açılıyor, Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor hiçbir müteahhit girmiyor.' deyin. Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin."

"BU SÖYLENECEK KELİME Mİ?"

Bu açıklamalar sonrasında bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na "Büyükşehir bunu yapması lazım, biz muhattap bulamıyoruz. Ben evime bakamıyorum, çivi çakamıyorum. Ne zaman yapılacağı belli değil. Ne zaman yıkılacak? Siz vatandaş kendi işini kendi çözsün diyorsunuz. Belediyenin işi ne o zaman? Bu söylenecek kelime mi?" diyerek karşılık verdi.

Tartışma sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

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