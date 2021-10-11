Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır"
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu karşılaşması İkilinin görüşmesi İkilinin kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu karşılaşması
İkilinin görüşmesi
İkilinin kürsüye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)