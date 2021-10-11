Kılıçdaroğlu: 'Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu karşılaşması İkilinin görüşmesi İkilinin kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu karşılaşması

İkilinin görüşmesi

İkilinin kürsüye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır

Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır

Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır

Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır

Kılıçdaroğlu:
AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiç bir davranış bizden olmayacaktır' - Haberler
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