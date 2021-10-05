KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Keşan Kent Müzesi'nde tarihi doku gün yüzüne çıkıyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Kent Müzesi olarak ilçenin geçmişini yansıtacak tarihi taş binada restorasyon çalışmaları başladı. Yüz yılı aşkın geçmişiyle günümüze gelen taş binada, iç sıvaların kazınması ile birlikte binanın gerçek dokusu gün yüzüne çıktı.

Çanakkale Savaşı sırasında 150 yatak kapasitesi ile bölgedeki taş ocaklarından çıkarılıp işlenen ve Keşan Taşı olarak da bilinilen kesme taşlarla 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kurulan bina, daha sonra 'Keşan Kızılay Hastanesi', ardından 'Memleket Hastanesi' 1984 yılına kadar da Keşan Devlet Hastanesi olarak hizmet verdi. Yeni devlet hastanesinin inşasının ardından bir süre de okul olarak kullanılan tarihi binanın gerçek dokusu, restorasyon çalışmaları kapsamında iç sıvalarının sökümü ile birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

"Sıva altındaki orijinal yüzeyi ortaya çıkarıyoruz"

Keşan Kent Müzesi olarak halkın bağışlarıyla toplanan envanterlerin de sergileneceği ve Keşan'ın tarihini yansıtacak binada hummalı restorasyon çalışmaları başladı. Binan hem dış cephesinde kurulan iskeleler ile hem de iç alanda sıva sökümü olmak üzere iki koldan restorasyon işleminde girildiğini belirten restorasyon firması sahibi Mehmet Bayram, tarihi binada başlayan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İç alanda her oda için ayrı ayrı kalem işi araştırmalarının yapıldığını ifade eden Bayram, "Sıvanın itinalı bir şekilde raspasını yapıp altındaki orijinal yüzeyi ortaya çıkarıyoruz. Bu işlem de bittikten sonra tabandaki seramikler ve şapı söküp projemizde bulunan doğal taş kaplamayı da yapacağız. Bina etrafında drenaj imalatımız olacak; çünkü alt katlarda rutubet olmuş. Biz de buraların yaklaşık 30-40 santimetresini elle, geri kalanını da makineler ile açacağız. Bunun yanında alt katlardaki kotları düşeceğiz, bu alanlarda tavanlar oldukça düşük. Buralarda da yaklaşık 45 santimetrelik düşüklük olacak, yine buraları da elle kazıyarak yapacağız" dedi.

Kaybolan süslemeler elle tek tek açılarak işlenecek

Bina çevresine kurulan iskeleler ile dış cephe çalışmalarının da devam ettiğini belirten Mehmet Bayram, burada da su ile temizlik yapılacağını anlatarak, "Kötü durumda olan taşları değiştireceğiz, kurtarabildiklerimizi kurtaracağız. Tek tek elle kaybolan işlemeleri açıp işleyeceğiz. Bahara doğru çatıyı açacağız daha sonra da kapı ve pencereleri de imal ettiğimiz atölyeden çıkarıp açılıştan bir ay kadar önce montajını yapacağız. İç alanda projemizde horasan sıva görünüyor. Eğer kurul ve Belediye Başkanı da uygun görür de sıvadan başka bir şeye çevirmek isterlerse bunun kararını da onlar verecekler" diye konuştu.

"Binanın güzelliğini görüyoruz"

Heyecanla beklenen çalışmaların başladığını dile getiren Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı ise, binanın aslını korumayı gözeterek, restorasyon raporuna göre devam edildiğinin altını çizerek, yavaş yavaş ilk hali gün yüzüne çıkan tarihi binadaki restorasyon çalışmaları hakkında, "Sıvaların sökümü ile birlikte binanın içinde orijinale ulaşıyoruz. Karşımıza çıkan şu an taş duvar. Binanın güzelliğini görüyoruz. Güzel taş duvarları görüyoruz. Restorasyon sürprizli bir iş biz de bu yüzden yavaş yavaş ve itina ile yapıyoruz. Altından sürpriz çıkar mı bilmiyorum, şu ana kadar karşılaşmadık; ama çıksa güzel olur. Umarım böyle güzel ve düzenli bir şekilde devam eder ve binayı orijinal haline geri döndürürüz." cümlelerini kullandı.