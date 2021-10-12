Keşan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Keşan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Keşan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Necati Yılmaz idaresindeki 33 AHR 632 plakalı dorseye bağlı 33 AAS 772 plakalı tır, Kozköy Kavşağı mevkisinde duble yolu ayıran demir bariyerlerin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Yılmaz, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keşan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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