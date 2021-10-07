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Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda dairesine girerek kurtuldu.

ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda dairesine girerek kurtuldu.

ABD'de filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. New York kentinde 23 Eylül'de yerel saatle 02.00'de işten eve dönen 50 yaşındaki kadının, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Apartmandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından dün yayınlanan görüntülerde, dairesine koşarak gelen kadının ardından hızlıca kapıyı açmak için uğraştığı ve kendisini takip eden adamdan saniyeler önce dairesine girdiği görüldü. Kadının arkasından koşarak gelen zanlı ise, önce daireye girmeye çalışırken ardından içeri giremeyeceğini anlayınca olay yerini terk etti.

"BÜYÜKANNEMİN BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİRDİ"

İsminin açıklanması istemeyen kadının torunu basına verdiği demeçte, büyükannesinin gece geç saatlerde işten dönerken evin önündeki bir araçta üç adam gördüğünü ve sonrasında biri tarafından takip edildiğini anladığını belirtti. Ardından dış kapısı açık olan apartmana giren adamın "hanımefendi" diye seslenmesi üzerine büyükannesinin korkup aceleyle dairesine girdiğini ifade eden torun, "Büyükannemin başına her şey gelebilirdi, adam belki de onu öldürmeye ya da tecavüz etmeye kalkışabilirdi" dedi.

BAŞINA 3 BİN 500 DOLAR ÖDÜL KONULDU

NYPD tarafından yapılan açıklamada, uzun boylu, mavi kot pantolon ve beyaz atlet giyen zanlının kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edilerek, zanlının hırsızlık şüphesiyle hala arandığını ve bulanlara 3 bin 500 dolar ödül verileceği bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu

Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu

Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu
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Haber: Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu - Haberler
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