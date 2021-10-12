Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

Adıyamanlı Kemal Uysal'ın 'İnce Zekanın Kahramanı Mamo Çete' adlı kitabı çıktı.

'İnce zekanın kahramanı mamo çete' adlı kitabının okuyucular tarafından yayın evlerinde ve internet ortamından ulaşılabileceğini söyleyen Yazar Kemal Uysal, mamo çete'nin hayatının oldukça renkli ve enteresan olduğunu dile getirdi.

Yeni kitabıyla ilgili bilgiler veren Kemal Uysal, "Dünya tarihinde o kadar insan gelip geçmiştir. Padişahlar, krallar, komutanlar, politikacılar, sanatçılar, bilim adamları, dolandırıcılar, her türden ve her kademeden sayısız isimli, isimsiz kahramanlar. Ama çok azı tarih sayfalarında ve halkın belleğinde kalıcı olmuştur. Bunlar liderlik, cesaret, sanatçılık, vizyon, misyon, aşk, kahramanlık ve buluşları gibi özellikleriyle unutulmazlar arasında yerini alırken, kiminin de olağanüstü yetenekleri olmasına rağmen hak ettikleri yeri alamamış, unutulup gitmişlerdir. Çünkü herkes tarih sayfasında yer alacak şekilde şanslı olamamıştır. Amacım bunlardan birisini ortaya çıkarıp ölümsüzleştirmek ve bir değer olarak kalıcılığını sağlamaktır. Bu kişi 'Mamo çete' lakaplı Memet Afşin'dir. Gençlik çağından ölümüne kadar hayatı inanılmaz derecede renkli ve enteresandır. Bu enteresan kişiliği sebebiyle kendisi, kültürel değerlerimiz arasında unutulmayacaklar listesine girmeyi fazlasıyla hak etmiştir. Bu özgün şahsın bizzat kendi ağzında dinlediğim, oğlunun ve yakın dostlarının da teyit ettiği, namı diğer 'Mamo çetenin' yaşamından bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu. - ADIYAMAN

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