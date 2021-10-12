Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

Adıyamanlı Kemal Uysal'ın 'İnce Zekanın Kahramanı Mamo Çete' adlı kitabı çıktı.

Adıyamanlı Kemal Uysal'ın 'İnce Zekanın Kahramanı Mamo Çete' adlı kitabı çıktı.

'İnce zekanın kahramanı mamo çete' adlı kitabının okuyucular tarafından yayın evlerinde ve internet ortamından ulaşılabileceğini söyleyen Yazar Kemal Uysal, mamo çete'nin hayatının oldukça renkli ve enteresan olduğunu dile getirdi.

Yeni kitabıyla ilgili bilgiler veren Kemal Uysal, "Dünya tarihinde o kadar insan gelip geçmiştir. Padişahlar, krallar, komutanlar, politikacılar, sanatçılar, bilim adamları, dolandırıcılar, her türden ve her kademeden sayısız isimli, isimsiz kahramanlar. Ama çok azı tarih sayfalarında ve halkın belleğinde kalıcı olmuştur. Bunlar liderlik, cesaret, sanatçılık, vizyon, misyon, aşk, kahramanlık ve buluşları gibi özellikleriyle unutulmazlar arasında yerini alırken, kiminin de olağanüstü yetenekleri olmasına rağmen hak ettikleri yeri alamamış, unutulup gitmişlerdir. Çünkü herkes tarih sayfasında yer alacak şekilde şanslı olamamıştır. Amacım bunlardan birisini ortaya çıkarıp ölümsüzleştirmek ve bir değer olarak kalıcılığını sağlamaktır. Bu kişi 'Mamo çete' lakaplı Memet Afşin'dir. Gençlik çağından ölümüne kadar hayatı inanılmaz derecede renkli ve enteresandır. Bu enteresan kişiliği sebebiyle kendisi, kültürel değerlerimiz arasında unutulmayacaklar listesine girmeyi fazlasıyla hak etmiştir. Bu özgün şahsın bizzat kendi ağzında dinlediğim, oğlunun ve yakın dostlarının da teyit ettiği, namı diğer 'Mamo çetenin' yaşamından bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Tamer Karadağlı Düm Tek Tek
Spor Şenol Güneş Aykut Kocaman Fernando Alonso
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Lewis Hamilton Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:46:05. #1.12#