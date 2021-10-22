Kemal Kuruçay öldü mü? Kemal Kuruçay neden öldü? Kemal Kuruçay'ın rol aldığı dizi ve filmler nedir?
Usta oyuncu Kemal Kuruçay hakkında son dakika haberlerinin ardından detaylar araştırıldı. Vatandaşlar Kemal Kuruçay öldü mü? Kemal Kuruçay neden öldü? Kemal Kuruçay'ın rol aldığı dizi ve filmler nedir? sorularına yanıt aradı.
Kemal Kuruçay öldü mü? sorusunun yanıtı son dakika haberler inin ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Kemal Kuruçay neden öldü? Kemal Kuruçay'ın rol aldığı dizi ve filmler nedir?
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
* 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)
* 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
* 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)
* 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)
* 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
* 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)
* 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)
* 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)
* 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)
* 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)
* 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)
* 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)
* 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)
* 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)
* 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)
* 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)
* 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)
* 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)
* 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)
* 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)
* 2005 - İnadım inat (TV dizisi)
* 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)
* 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)
* 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)
* 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)
* 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)
* 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)
* 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)
* 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)
* 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)
* 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)
* 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)
* 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)
* 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)
* 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)
* 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)
* 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)
* 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)