SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu - Haberler
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SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin daha rahat eğitim görebilmeleri için çok amaçlı derslik hazırlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin daha rahat eğitim görebilmeleri için çok amaçlı derslik hazırlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 akademik yılının başlamasının ardından Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemlerle yüz yüze eğitime geçildi.

Önlemler kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından sınıf içi öğrenci yoğunluğuna bağlı ortaya çıkabilecek bulaş riskini azaltmak amacıyla derslerde yüz yüze ve online eğitim eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, online eğitim sürecinde öğrencilerin internet erişiminde sorun yaşamaması için çok amaçlı derslik uygulamasını hayata geçirdi.

SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

SCÜ'de çok amaçlı derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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