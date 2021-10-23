Keban Müftülüğü Ahde Vefa ve Afet konulu program düzenledi - Haberler
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Keban Müftülüğü Ahde Vefa ve Afet konulu program düzenledi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Müftülüğü Ahde Vefa ve Afet konulu program düzenledi

Keban Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası dolaysıyla Ahde Vefa ile Afet konulu program düzenlendi.

Keban Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası dolaysıyla Ahde Vefa ile Afet konulu program düzenlendi.

Keban Öğretmenevinde Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolaysıyla düzenlenen programa, din görevlisi ve Kuran kursu öğreticileri katıldı.

Programda, İlçe Müftüsü Zafer Güneş tarafından ahde vefa, İl Müftülüğü Vaizi Harun Doğan tarafından da afet konulu konuşma yapıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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