Keban'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı

Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne Ulupınar Köyü Muhtarı Kenan Kaplan tarafından muhtarlar adına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar adına konuşan Örenyaka Muhtarı Aynur Kaya, muhtarlığın önemine değindi.

Törenin ardından muhtarlar, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık tarafından bir tesiste düzenlenen yemek programında muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Hasan Akbulut, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Programa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, kurum temsilcileri katıldı.