KBSL - Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor. Kadınlar Basketbol Süper ligi 16 Ekim cumartesi günü başlıyor. Takımımız ilk hafta maçında Fenerbahçeye konukl oluyor. 16 Ekim Cumartesi günü saat 13: 00'de metro enerji spor salonunda oynanacak maç Tivibunun youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Takımımıza bu önemli maçta başarılar dileriz.

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