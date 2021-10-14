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KBSL - Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor.

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KBSL - Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor.

KBSL - Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor. Kadınlar Basketbol Süper ligi 16 Ekim cumartesi günü başlıyor. Takımımız ilk hafta maçında Fenerbahçeye konukl oluyor. 16 Ekim Cumartesi günü saat 13: 00'de metro enerji spor salonunda oynanacak maç Tivibunun youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Takımımıza bu önemli maçta başarılar dileriz.

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Haber: KBSL - Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi Maçıyla Başlıyor. - Haberler
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