Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Sergisi açıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Kazlıçeşme Kültür Sanat'ta, 20. yüzyılın Büyük Türk Hattatı Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sergide ziyaretçiler, Hattat Halim'in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Tüm sanatseverleri Hattat Halim Özyazıcı Sergisi'ne bekliyorum" dedi.

Ömrünün son 20 yılını Zeytinburnu'nda geçiren Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi, Kazlıçeşme'de düzenlenen açılışın ardından sanatseverlerle buluştu. Halük Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu'ndan sergilenmek üzere alınan eserler Kazlıçeşme Sanat misafirleri tarafından yoğun ilgi gördü. Serginin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Küratör Halük Perk ve ilçe protokolü gerçekleştirdi.

ARISOY: ASLINDA HEMŞEHRİMİZİ VE EBEDİ SAKİNİMİZİ ANIYORUZ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hattat Halim Özyazıcı Sergisi ile Kazlıçeşme Sanat yeni sezona başlamış bulunuyor. Yeni döneme bereketli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz çünkü Hattat Halim Türk Hat Sanatı'nın zirve isimlerinden biri. Bizi ilgilendiren bir tarafı da ömrünün son dönemlerinde Zeytinburnu'nda 20 dönüme yakın bir büyüklükte çiftlikte yaşamış olması. Bu çiftlikte 30 çeşit üzüm yetiştirmesidir. En son Zeytinburnu'nda geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Zeytinburnu'muzdaki bir mezarlığımıza defnedildi. Aslında hemşehrimizi ve ebedi sakinimiz anıyoruz. Hattat Halim, hem hat konusundaki büyük şöhreti ile hem de hat dışında kalem, kartvizit, afiş gibi dil devriminden sonra meşgul olduğu işlerle biliniyor. Türkiye'de son dönemlerde yapılan camilerde de eserleri var. Bu sergide ziyaretçiler, Hattat Halim'in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Sergimiz, üç ay boyunca Kazlıçeşme Sanat'ta açık olacak. İstanbul'daki tüm sanatseverleri Hattat Halim Özyazıcı Sergisi'ne bekliyorum."

SERGİ, 8 EKİM- 31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Haluk Perk de Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perk, "Halim Üstad'ın eserleriyle tanıştığımda bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımı tahmin edemezdim. Üstat, öyle çeşitlilikte ve sayıda eser vermiş ki; bunları bir sergi ve kitapla anlatabilmek mümkün değil. Eserleriyle birlikte yazışmalarını, fotoğraflarını, şahsi eşyasını da koleksiyonumuza katmaya çalıştım. Sergi münasebetiyle hazırladığımız katalog, koleksiyonumuzdan bir seçkidir. Serginin yer aldığı Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin açılışı da "Hattat Halim Besmele Sergisi-Halük Perk Koleksiyonu" ile olmuştur. Bize inanıp her zaman destekleyen Zeytinburnu Belediyesi yönetimine, değerli Başkan Sayın Ömer Arısoy'a sonsuz şükranlarımı sunarım. Kataloğumuzun faydalı bir kaynak ve daha sonra yapılacak yayınlar için bir başlangıç olmasını ümit eder, bu koleksiyonun ve yayının müsebbibi Üstat Hattat Halim'in mekanının cennet olmasını dilerim" diye konuştu.

HATTAT HALİM ÖZYACI HAYATI VE SANATI SERGİSİ

Sergide Hattat Özyazıcı'nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları; sülüs yazıları, celi sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta'lik, divani, rik'a, küfi ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler yer alıyor.

Sanatseverler, 8 Ekim- 31 Aralık tarihleri arasında; Kazlıçeşme Sanat'ta sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

HATTAT MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI HAKKINDA

20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı 14 Ocak 1898'de İstanbul'da doğdu. Aksaray Husüsi Gülşen-i Maarif Rüşdiyesinde hat muallimi Hamit Aytaç'tan rik'a, sülüs, nesih ve divani yazılarını başlangıç seviyelerinde meşk etti. Sanayi-i Nefise Mektebinde hak ile resim şubelerinde eğitim aldı. Babıali'de açılan Medresetü'l-hattatin'de (1915) eğitimine devam eden Halim Efendi, Hasan Rıza Efendi ve Kamil Efendi'den (Akdik) sülüs, nesih ve rik'a, Mehmet Hulüsi Efendi'den (Yazgan) ta'lik, tuğrakeş İsmail Hakkı Bey'den (Altunbezer) celi sülüs ve tuğra, Ferid Bey'den divani ve celi divani, Said Bey'den rik'a yazılarını meşk etti. Yeniköylü Nüri Bey ve Bahaeddin Efendi'den (Tokatlıoğlu) tezyini motifler üzerine ders aldı. Halim Efendi yazılarını meşk ederken küçük yazdıktan sonra büyüterek yazma metodunu değil, daha yazıya başlarken provasız doğrudan celi kalemle ve çok süratle meşk eder. Bu kabiliyet daha evvel Durmuşzade Ahmed ve Yesarizade Mustafa İzzet efendilerle Mehmed Şefik Bey gibi kıymetli hattatlarda da görülmektedir. Fakat Halim Efendi bu noktada daha başarılı kabul edilir. 30 Eylül 1964'te vefat eden Halim Efendi, Kozlu mezarlığına defnedildi.