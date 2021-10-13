Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Doktora Öğrencileri ile Hasbihâl Programında Bir Araya Geldi

ANKARA (Habermetre) - Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ev sahipliğinde Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nın konuşmacı olarak katıldığı "Bağımsızlığının 30. Yılında Kazakistan Türkiye İlişkileri" başlıklı hasbihal programı, 13 Ekim 2021 tarihinde Mütevelli Heyet Başkanlığı Türkistan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fıraf Purtaş, Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin, idari personel ve Yesevi Bursları ile Türkiye'de doktora eğitimi gören öğrencilerimiz katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından ikincisi düzenlenen hasbihal programı, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in açış konuşmasıyla başladı.

Açış konuşmasının ardından söz alan Büyükelçi Saparbekuly, Türk-Kazak ilişkilerinin geçmişten günümüze süregelen ilmi, kültürel, ekonomik ve siyasal iş birliğinin gelişerek devam ettiğini vurguladı. Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dayanışmanın çok yönlülüğüne ve Türk dünyasının ortak mirasını koruma ve yaşatma amacına sağladığı katkıya dikkat çekti.

Büyükelçi Saparbekuly, özellikle son 30 yılda iki ülke arasında ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında yapılan yatırımları özetleyerek ilişkilerdeki güncel durum ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hasbihal programı, Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in teşekkür konuşması ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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