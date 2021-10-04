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Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kamyonet saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

GÖLMARMARA, MANİSA (İHA) - Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kamyonet saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyondan, kamyonetin üzerine devrilen samanların alev alması sonucu kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara-Akhisar karayolunda seyir halinde olan Ö.N. yönetimindeki 09 LK 221 plakalı saman yüklü kamyon, Hacıbaştanlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden M.A.idaresindeki 45 R 9466 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan samanlar, kamyonetin üzerine devrilerek alev aldı. Çıkan yangında kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan ve araç içinde sıkışan Ş.A. yanarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri de yaralandı.

Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, savcılık incelemesinin ardından tek şeritten yeninden verilmeye başlandı.

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi
İhlas Haber Ajansı / Haluk Satır - Son Dakika Haberleri
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