Kayseri Üniversitesinde akademik yıl açılış dersinin konusu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) 2021-2022 akademik yılı açış dersinde Ahilik konusunun ele alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz yerleşkesindeki kongre ve kültür merkezinde düzenlenen, akademik yıl açılış töreninde, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile davetlilerle, öğrencilerle bu tür etkinliklerde, salonlarda yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kayseri Üniversitesi olarak ahiliğe büyük önem verdiklerini aktaran Karamustafa, şöyle konuştu:

"Özellikle mezuniyet törenlerinde, bizim kültürümüzde hiçbir yeri olmayan uygulamaların yerine, bizim kadim kültürümüzün ve Anadolu irfanının önemli bir parçası olan, Ahilik kültüründen gelen şed kuşatmayı yaşatmaya çalışmaktayız. Biz biliyoruz ki öğrencilerimize mezuniyet törenlerinde bağladığımız bu kuşak, bilgelik kuşağıdır, tecrübe kuşağıdır, sadakat kuşağıdır ve sabır kuşağıdır. Devlete, millete, bayrağa, ana ve babaya, kadim değerlere bağlılığın bir göstergesidir. O yüzden biz şed kuşatmayı önemsiyoruz ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise öğrencilere Kayseri hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, "Biz sizlerin istikbali için kaygı güderken, sizler de ailenize, anne ve babanıza sahip çıkın, arkadaşlarınızı iyi seçin, eğitiminizden asla taviz vermeyin. Kalbinizi hep temiz tutun, kalbinizde hep birlik, beraberlik, barış, sevgi, saygı ve dayanışma duyguları olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve bizlerin en büyük gücüsünüz. Eğitim çok önemli, sizler ne kadar donanımlı olursanız, sizler geleceğe yönelik altyapıyı oluşturacak çalışmalarda yer alarak destek olursanız biz kazanırız, aileniz kazanır, millet kazanır ve dünya insanlığı kazanır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya "Ahilik değerleri ile günümüzü anlamak", Kayseri'de 2021'de "yılı ahisi" seçilen iş insanı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da "Yaşayan Ahi" konulu ders verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan da katıldı.