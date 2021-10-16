Kayseri'de hırsızlık yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahzemin Mahallesi'nde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, daha önce aynı mahallede güvenlik kamerası ve kayıt cihazı çaldıkları tespit edilen Y.M.Ç, Y.M, Y.Y. ve S.D'yi farklı bir ikamette hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Jandarma bu sırada bölgede yaptıkları çalışmalarda kiralık olduğu belirlenen otomobili durdurdu. Otomobildeki G.Y, M.D, Y.M.S. ve Z.S'nin suçüstü yakalanan 4 zanlıyla beraber hareket ettiklerini belirleyen jandarma, bu şüphelileri de gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Y.Y. ve Y.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Mahzemin Mahallesi ve Develi ilçesinde 2 hırsızlık olayına karıştıkları, su motoru, güvenlik kamerası ve cihazları ile bakır kablo gibi malzemeler çaldıkları öğrenildi.