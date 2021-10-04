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Kayseri'de 2 farklı medya yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de 2 farklı medya yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması ve KGC 2021 Ödüllü Medya Yarışması'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması ve KGC 2021 Ödüllü Medya Yarışması'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri'nin bu yıl şehir ve medya ile çevre temasıyla düzenleneceğinin altını çizen Çalış, bu yıl tüm dünyanın çevre felaketlerine maruz kaldığını hatırlattı.

Orman yangınlarından sel felaketlerine kadar birçok felaketle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Çalış, "Sizlere basın mensupları olarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında çok büyük görevler düşmekte. Bu yıl böyle bir temanın seçilmesi de çok uygun ve isabetli oldu. 'Şehir ve Medya, Çevre 2021' temasıyla özellikle genç iletişimci arkadaşlarımız, basın mensuplarımız hem bu yarışma ile bilinçlenmiş olacak hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmiş olacak." diye konuştu.

ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın da bu yıl ikincisi düzenlenecek Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması'nın katılım şartlarının İletişim Fakültesi'nin web sitesinde ilan edildiğini, yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Ocak 2022 olduğunu aktardı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 2021 Ödüllü Medya Yarışması hakkında bilgi verdi. Kösedağ, yarışmanın son başvuru tarihinin 10 Ocak 2022 olduğunu belirtti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de 2 farklı medya yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler
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