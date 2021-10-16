Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Bariyer Çalışmalarını İnceledi

SELİM, KARS (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Bariyer Çalışmalarını İncelediKaymakam Adem Çelik Beydere Köyü- Eğirdir yolunda gerçekleştirilen bariyer çalışmalarını inceledi. Kaymakam Adem Çelik beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Selim Müftüler ile Eğirdir'den Beydere, Bağören ve Barla köylerine ulaşımı sağlayan yolda yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olan 2900 metrelik bariyer yapımı çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 1000 metrelik kısmı tamamlanan bariyer çalışmalarının incelemesinin ardından Kaymakam Çelik, "Virajlı ve uçurumların olduğu bu güzergah sürücüler için risk teşkil ediyordu. Yapılan bu çalışma sonrasında vatandaşlarımızın bu yolda daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. " Dedi.

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